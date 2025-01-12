محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات.. صور

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة.

وتنفيذا لذلك شن حي المنتزة أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات بشارع القاهرة ،ش ملك حفني قبلي ، دربالة ، مزلقان فيكتوريا ، طريق الكورنيش ، جمال عبد الناصر ، خلف المحروسة ، 45 بحري ، ميدان الفسحة ، خالد بن الوليد ، إسكندر إبراهيم ، خليل حماده ، سيدي بشر الترام وأسفرت الحملة عن التحفظ على 400 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي العجمي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت سوق الهانوفيل ، طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21، وأسفرت عن ضبط 277 حالة إشغال متنوع.

وقام حي الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استجابةً لشكاوي المواطنين والتى استهدفت طريق الكورنيش وشارع قصر رأس التين ، السيد محمد كريم ، صفر ، ورأس التين، الشيخ محمد عبده، شارع فرنسا ، سيدي خليفة وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 190 حالة إشغال متنوع.

وشهد حي شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع عزيز فهمى زنانيرى ، محور المحمودية ، اللواء احمد على كيلوباترا ، عزبة القلعة ، مزلقان كيلوباترا، محطة شدس ، اللاهون ، مزلقان كيلوباترا ، خلف محطة قطار سيدي جابر ، توت عنخ آمون منطقة سموحة وأسفرت الحملة عن التحفظ على 73 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 72 ألف جنيه.

وواصل حى غرب حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام شملت شوارع الأمان ، المكس ، القفال ، أسعد ، منطقة نجع ألعرب وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 56 إشغال متنوع.

بينما قام حي وسط حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات بشوارع سعد زعلول ، صفية زغلول ، ميدان سعد زغلول ، طريق الحرية وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية قدرها 38 ألف جنيه والتحفظ على 75 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع البستان ، سيدي كمال ، النبوي المهندس ، ميدان المندرة وأسفرت عن التحفظ على 76حالة إشغال متنوع.