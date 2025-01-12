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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على غيابات المصري البورسعيدي في مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يفتقد الفريق المصري البورسعيدي لجهود أثنين من لاعبيه في مباراته في مواجهة فريق إنيمبا النيجيري، وذلك في المباراة المرتقبة لفريقه بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

حيث تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية. 

غيابات الفريق المصري في مواجهة إنيمبا

ويفقد الفريق لجهود كلا من " كريم العراقي بسبب الإيقاف، وميدو جابر بسبب الإصابة".

وكان قد أعلن على ماهر المدير الفني الفريق المصري البورسعيدي، قائمة النسور التي ستخوض مباراة إنيمبا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

وجاءت قائمة المصري في مواجهة إنيمبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد دبش، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، حسن على، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبدالرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

يحتل النادي المصري  المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين.

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