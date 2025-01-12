كلاسيكو الأرض.. فينيسيوس ومبابي يقودان التشكيل المتوقع للريال أمام برشلونة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، لمتابعة كلاسيكو الأرض، بين فريق ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة.

حيث يلتقى الفريق الملكي بنظيره الكتالوني، في تمام التاسعة من مساء اليوم، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض".



ومن المتوقع أن يخوض الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفنى لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - روديجر - تشواميني - فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا - فالفيردي - بيلينجهام .

خط الهجوم: رودريجو - مبابي - فينيسيوس.

ووصل فريق ريال مدريد إلى تلك المباراة بعد الفوز على ريال مايوركا بثلاثية نظيفه فى مباراة دراماتيكيه، بينما تأهل برشلونة بعد الفوز أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد.