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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. انقطاع المياه عن قرى ميدوم وصفط الشرقية في بني سويف بسبب أعمال صيانة

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر انقطاع  المياه عن قرى ميدوم وصفط الشرقية بمركز الواسطى، غدا الاثنين، اعتباراً من  8 صباحاً  حتى  2 ظهراً، بسبب صيانة بخط سحب طلمبات العكر  بمحطة ميدوم القديمة.

وقدمت الشركة اعتذارها، بسبب قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة ،مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت “مياه بني سويف” عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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