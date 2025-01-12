غدا.. انقطاع المياه عن قرى ميدوم وصفط الشرقية في بني سويف بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر انقطاع المياه عن قرى ميدوم وصفط الشرقية بمركز الواسطى، غدا الاثنين، اعتباراً من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، بسبب صيانة بخط سحب طلمبات العكر بمحطة ميدوم القديمة.

وقدمت الشركة اعتذارها، بسبب قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة ،مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت “مياه بني سويف” عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.