وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للتسويق والمعارض لتميزها خلال شهر ديسمبر

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للتسويق والمعارض ، وذلك لتميزها خلال شهر ديسمبر الماضي ، وتقديرًا لمجهودات العاملين وإخلاصهم في العمل، حيث شهد العام المنقضي تنظيم الوزارة ما يزيد على 70 معرض داخل محافظات الجمهورية المختلفة وخارج الجمهورية.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء إدارة المعارض والأسر المنتجة بالوزارة، حيث مثلهم رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض ، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمعارض، والأستاذة ماجدة نور مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض، وأعضاء الإدارة، حيث تسلموا شهادات تقدير لتميزهم والإشادة بمجهوداتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قطاع المعارض والتسويق والأسر المنتجة، حيث يهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن العام الماضي تم تنظيم ما يزيد على 70 معرضا داخل محافظات الجمهورية المختلفة، بالإضافة إلى الأندية الرياضية والبنوك، كما تم تنظيم عدد من المعارض خارج جمهورية مصر العربية في عدد من الدول العربية، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة العمل من أجل التسويق والترويج للمنتج الحرفي اليدوي المصري الذي يتمير بالعراقة والمهارة الفائقة، ويجد رواجا في مختلف الأسواق المختلفة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنها حريصة على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة، مطالبة إدارة المعارض والأسر المنتجة بالاستمرار في العمل المتميز خلال الفترة المقبلة والتوسع في إقامة المزيد من المعارض.

وأعرب العاملون في الإدارة العامة للتسويق والمعارض عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم ، مؤكدين أن هذا التكريم يعد تكريما لكافة العاملين بالقطاع ، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.