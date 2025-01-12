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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة بتهمة طمس لوحاتها المعدنية بالفيوم

البوابة نيوز
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تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية بالفيوم.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وتم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

موقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية سيارة بالفيوم