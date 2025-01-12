ضبط قائد سيارة بتهمة طمس لوحاتها المعدنية بالفيوم

تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية بالفيوم.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وتم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.