كييف: أسقطنا 60 طائرة روسية مسيرة.. وموسكو: سيطرنا على عدة بلدات شمال شرقي أوكرانيا

أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن إسقاط 60 طائرة روسية بدون طيار، حلقت فوق سماء البلاد في آخر 24 ساعة، في مهمات قتالية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف، وبلدة يانتارنويه في دونيتسك، شمال شرقي أوكرانيا.



وذكرت القوات الجوية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن "الجيش الروسي فقد أيضًا في نفس الفترة 34 طائرة أخرى بدون طيار"، مضيفة أن "القوات العسكرية الروسية أطلقت إجمالي 94 طائرة بدون طيار، بما في ذلك طائرات هجومية من طراز (شاهد) وأنواع مختلفة من الطائرات الوهمية، مستهدفة أوكرانيا من مناطق ميلروفو وأوريول وبريانسك وكورسك داخل الأراضي الروسية".

على الجانب الآخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أن خسائر القوات الأوكرانية بلعت نحو 410 عسكريين، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، من بينها ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وأربع سيارات، وست قطع مدفعية، ومحطتان للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف"، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

واستهدفت القوات الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق زاجريزوفو، وزابادنوي، وزاجورويكوفكا، ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا، وتورسكوي في دونيتسك.

في السياق ذاته، شدد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي "الناتو" مارك روته، على أهمية تقاسم أعباء دعم أوكرانيا بين الحلفاء، وذلك للتأكد من بقائها في وضع قوة عندما تبدأ محادثات حل صراع الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية على مستوى وزراء الدفاع في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، بحضور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وأعرب روته، عن تقديره لإسهامات الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، لافتا إلى أهمية بذل المزيد للتأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه، من حيث التدريب والمعدات، مؤكدا أن الحرب الجارية في أوكرانيا لها آثار مباشرة على الأمن العالمي.. قائلًا: "العالم كله يراقب، لذلك علينا التأكد من أن أوكرانيا في أفضل وضع ممكن، عندما تبدأ المحادثات، حول كيفية حل هذا الصراع".