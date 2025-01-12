منتخب الكرة النسائية تحت 17 يواجه الكاميرون بتصفيات كأس العالم 2026 اليوم

يواجه اليوم الأحد ، منتخب الكرة النسائية للناشئات تحت 17 عامًا نظيره منتخب الكاميرون وذلك في ذهاب الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2026 .

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعه السادسة مساء.

ويقود المنتخب المصري للسيدات تحت ١٧ عام مصطفى منير المدير الفني .

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات كلًا من : مصطفي منير- مدير فني نشوي شرابي -مدرب عام باسم خيرت - مدرب حراس ايمان كمال - طبيبه ميريت مونيس -علاج طبيعي سونيا سيد - إداري محمد خاطر -معد بدني شريف نعيم -مسئول مهمات

وكانت قد أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026، التي أقيمت في ديسمبر عن مواجهة منتخب مصر للكرة النسائية تحت ١٧ عامًا يواجه الكاميرون في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026