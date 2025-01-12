رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآثار

أجرى اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في إطار متابعة سير الامتحانات في مختلف كليات جامعة أسوان، زيارة تفقدية لكلية الآثار، وذلك للاطمئنان على سير إعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025.

رئيس جامعة أسوان يتفقد لجان امتحانات كلية أثار

وكان في استقباله خلال الزيارة الدكتور أيمن صلاح، عميد الكلية، ووكلاء الكلية والقائمين علي اعمال الامتحانات.

وخلال الجولة، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أهمية متابعة سير الامتحانات بشكل يومي، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب وضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعدهم على أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان سير العملية الامتحانية على أكمل وجه.

توفير الدعم اللازم للطلاب

وأضاف الدكتور لؤي، أنه من واجبنا الضروري العمل علي توفير الدعم اللازم للطلاب والوقوف على احتياجاتهم أثناء فترة الامتحانات .

كما طمأن رئيس جامعة أسوان على سير الامتحانات، مشيداً بالالتزام والجدية التي ظهر عليها الطلاب والهيئة التدريسية في تطبيق الإجراءات التنظيمية.

وأوضح عميد كلية الآثار، إنه تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآثار، والتي بدأت في يوم 1 من شهر يناير، وتستمر حتى 23 يناير 2025.

وتشمل الكلية ثلاث أقسام رئيسية هي: قسم الآثار المصرية، قسم الآثار الإسلامية، وقسم ترميم الآثار.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة أسوان على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب وضمان التزامها بكافة المعايير الأكاديمية، بما يعكس التزامها بجودة التعليم وسعيها الدائم نحو تحقيق التفوق الأكاديمي لطلابها.

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