"عودة": لبنان اليوم يرحب برئيس جديد يحمل الأمل ويعزز الوحدة والعدالة

قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، إن لبنان أصبح اليوم يتمتع برئيس بعد فراغ طويل دام أكثر من سنتين، مما أعاد الأمل إلى قلوب اللبنانيين الذين يعلقون آمالهم على الرئيس الجديد، الذي يأتي من مؤسسة تربي رجالها على حب الوطن والتضحية من أجله دون حساب.

وخلال عظة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت، هنأ عودة اللبنانيين بالرئيس الجديد جوزاف عون، داعيًا الله أن يوفقه في مهمته الجديدة، ويكون معه في كل عمل صالح من أجل خير لبنان وشعبه.

وأضاف عودة، أنه يأمل أن يكون الرئيس عون رئيسًا استثنائيًا في هذه الظروف الصعبة، وأن يبدأ نهجًا جديدًا في الحكم يعتمد على النزاهة والشفافية والمحاسبة، ويكافح الفساد ويعيد هيبة القضاء والعدالة، مع احترام القوانين وتطبيقها على الجميع. كما دعا إلى الابتعاد عن سياسة المحاور، وأن يعمل الرئيس عون مع حكومته لبناء دولة عصرية عادلة وقوية.

وتابع قائلاً: إن الأمل معقود على الرئيس عون في تنفيذ تعهداته التي أعلنها في خطابه، مشيرًا إلى ضرورة أن يلتزم بقيم التواضع والشجاعة التي عرف بها، ويعطي الأولوية للعدالة وحقوق الناس، مع الاستماع إلى همومهم وآلامهم.

وفي ختام عظته، شدد عودة على أن الوحدة لا تتحقق فقط من خلال الاتفاق في الأفكار والمواقف، بل تتطلب سلوكًا متوافقًا مع هذه الأفكار، مشيرًا إلى أن اختلاف البشر لا يشكل عائقًا أمام تحقيق الوحدة، كما شرح الرسول بولس ذلك بمقارنة مع الجسد البشري.