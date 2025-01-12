خلال 24 ساعة.. ضبط 34296 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 34296 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

602 مخالفة السير بدون تراخيص 24 دراجة نارية مخالفة 20823 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 15 مخالفة موقف عشوائى.

1127 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة 13 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .