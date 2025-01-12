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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 34296 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 34296 مخالفة
ضبط 34296 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 34296 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 602 مخالفة السير بدون تراخيص 24 دراجة نارية مخالفة 20823 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 15 مخالفة موقف عشوائى.
 1127 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة   13 مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق . 

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية ضبط 34296 مخالفة مرورية متنوعة