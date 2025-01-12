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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تأجيل اتصال بين بايدن والرئيس الفلبيني ورئيس وزرائه للغد بسبب حرائق "لوس أنجلوس"

بايدن
بايدن
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أعلن القصر الرئاسي الفلبيني تأجيل اتصال هاتفي مقرر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس "الابن" ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إلى صباح غد /الإثنين/.


وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي سيزار تشافيز إن قرار تأجيل الاتصال الهاتفي الثلاثي، جاء بسبب حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية - مؤخرا - إن الاجتماع سيركز على تقدم التعاون الثلاثي بين الدول.
والتقى زعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين في اجتماع ثلاثي تاريخي في واشنطن - العام الماضي - وناقشوا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التعاون الأمني ​​وتطوير البنية التحتية والمرونة الاقتصادية الإقليمية.
كما نفذت الدول الثلاث نشاطا تعاونيا بحريا متعدد الأطراف - الشهر الماضي - لإظهار الالتزام المشترك بحماية المياه الدولية وضمان حرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ضوء التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.

القصر الرئاسي الفلبيني الرئيس الأمريكي جو بايدن فرديناند ماركوس رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بايدن