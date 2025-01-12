الزمالك يبحث عن الفوز أمام بلاك بولز لتأكيد التأهل إلى ربع نهائى الكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب استاد القاهرة الدولى، لمتابعة المواجهة المرتقبة الحاسمة بين فريق الزمالك، أمام نظيره بلاك بولز الموزمبيقى بالكونفدرالية.

حيث يحل فريق الزمالك، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره بلاك بولز الموزمبيقى، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور المجموعات بالجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وافق على نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المُقرر لها مساء اليوم، لتقام في استاد القاهرة الدولي بدلاً من إقامتها في موزمبيق.

وكان الزمالك حقق فوزًا مريحًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، حيث انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عبدالرحيم «إيشو» ونبيل عماد «دونجا».

ويتصدر الزمالك مجموعته الرابعة في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، بعد خوض أربع مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في اثنتين، ليبتعد عن أقرب منافسيه المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

بينما يحتل بلاك بولز المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي أنيمبا النيجيري في المركز الأخير بنفس الرصيد من النقاط.

ويسعى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، لقيادة الزمالك لحصد الثلاث نقاط إضافية تضمن لهم مكانًا في المرحلة المقبلة، وذلك لحسم التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأفريقية، بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى في المجموعة.

ويتطلع «جروس» لتحقيق نتائج قوية في المباريات القادمة، مع الحفاظ على لقب كأس الكونفدرالية الذي أحرزه الفريق في الموسم الماضي.

وأعرب المدير الفنى السويسري للفريق الأبيض، عن ان مواجهة أبو قير فى كأس مصر الأخيره، كانت بروفة للخطة التى سيعتمد عليها فى مباراة اليوم أمام بلاك بولز.

حيث حقق الزمالك فوزًا هامًا على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر بطولة كأس مصر.

وجاءت الأهداف عن طريق أحمد مصطفى «زيزو» في الدقيقة 21، وأضاف الهدف الثاني مصطفى شلبي فى الدقيقة 92، وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، بهذه النتيجة تأهل الزمالك لدور الـ16 أمام مودرن سبورت.