وزير الثقافة يعلن تفاصيل إطلاق مبادرة "المليون كتاب"

أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن إطلاق مبادرة "المليون كتاب"، قائلًا: "هديتنا لمصر ولكل المصريين".

وأضاف وزير الثقافة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المذاع على فضائية إكسترانيوز، اليوم الأحد: أن المبادرة تأتي في إطار سعينا لتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تنفذها وزارة الثقافة عبر مختلف قطاعتها المعنية بالنشر تهدف إلى تحقيق الرؤية السياسية التي تسعى إلى بناء الإنسان المصري.

وقال: نهدي المصريين مليون كتاب في مختلف المجالات المعرفية والثقافية، لنصل إلى جميع الفئات العمرية، ونسعى من خلالها لنشر الوعي وتعزيز ثقافتنا الوطنية، مضيفًا أنه يشارك في المبادرة المركز القومي للترجمة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة المصرية للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلي للثقافة.

وأوضح أنه سيتم توزيع الكتب على الوزارات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان ونشر الوعي ومن بين هذه الجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الشباب والرياضة وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر والكنيسة المصرية ونقابة الصحفيين.

وسيشهد معرض الكتاب الدولي تنظيم احتفالية ثقافية كبرى، وسيتم توزيع كتب المرحلة الأولى من المبادرة، وأكد أن مبادرة المليون كتاب هي خطوة استراتيجية لنشر المعرفة في كل ربوع مصر وإثراء المجتمع المصري بمحتوي ثقافي ومعرفي ثري.