مجلس الوزراء يوافق على إضافة برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري في مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019، الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع جامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السابع والعشرين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشمل التعديل إضافة برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي إلى قائمة البرامج الأكاديمية المقدمة من فرع جامعة كوفنتري، حيث يمنح البرنامج درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي.

ويأتي هذا التعديل في إطار الاهتمام المتزايد بهذا التخصص الطبي، الذي يشهد طلبًا عالميًا، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الطبية والخبرة العملية التي تفتح أمامهم فرص عمل واسعة بعد التخرج.

يُعد هذا البرنامج إضافة نوعية إلى قائمة البرامج التعليمية المتميزة التي يقدمها فرع جامعة كوفنتري بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، ويعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة يساهم في تطوير قطاع التعليم العالي في مصر والمنطقة.