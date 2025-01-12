"متل قصص الحب" بمهرجان شاشات الواقع: لقاء بيروت للفيلم الوثائقي

يشهد الفيلم اللبناني الوثائقي متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج عرضة الأول بوطنه لبنان بالدورة الـ19 لمهرجان شاشات الواقع: لقاء بيروت للفيلم الوثائقي فى الفترة من 10 إلى 21 يناير الحالي، حيث يُعرض يوم الإثنين 13 يناير في سينما متروبوليس (مار مخايل) وسينما مونتين (المعهد الفرنسي في لبنان). ويمثل هذا لحظة مهمة للفيلم، الذي أحدث بالفعل ضجة دولية بتصويره الصادق والحساس لسنوات لبنان المضطربة.

فاز الفيلم بإشادات نقدية واسعة من مختلف النقاد حول العالم، حيث كتب عنه جاي وايسبرغ لـ The Film Verdict "فيلم وثائقي جريء يتتبع صعود وهبوط البلاد منذ عام 2018". وكتبت علا سلوى في Cineuropa "نسيج الفيلم المتكون من ثلاث أبطال معًا بأنه "ثلاث شخصيات رئيسية تمثل معًا الهوية اللبنانية الجماعية".

اختتم الفيلم عام 2024 بمشاركتين ناجحتين في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث عُرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في عرضه الأول بالعالم العربي.

كان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي ثم انطلق بعدها في جولة سينمائية طويلة في مختلف المهرجانات الدولية مثل مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية، مهرجان دوكسا للأفلام الوثائقية، مهرجان الشانزليزيه السينمائي، حيث حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الكبرى للأفلام الفرنسية.

في حديث ميريام الحاج عن الفيلم مع إذاعة ميكروسينيه للسينما والتلفزيون بفرنسا قالت "أردتُ أن أروي ما مررنا به حتى لا ننسى، حتى لا تلومنا الأجيال المقبلة. كان علينا أن نروي أننا تجرأنا على قول لا. إنه فيلم عن الوقت الحاضر، وليس الماضي. الماضي يتجسد في ظل" كما استرسلت في الحديث عن المعنى الأعمق لفيلمها مع إذاعة مونت كارلو الدولية بفرنسا "من خلال الكاميرا، تمنح أيضًا القوة لشخصيتك لمواصلة النضال من أجل التغيير والمقاومة. العدسة هي التي تمنح هذه الطاقة ولو توقفت عن التصوير لربما تلاشت هذه الطاقة".

تدور أحداث الفيلم في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films. شخصيات الفيلم الرئيسية هم جُمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي، ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية مارك كودسي. تتولى MAD World المبيعات في جميع أنحاء العالم.

ميريام الحاج مخرجة لبنانية، أول فيلم وثائقي طويل لها، هدنة، عُرض لأول مرة بـمهرجان رؤى من الواقع بنيون سويسرا عام 2015 وعُرض في العديد من المهرجانات الدولية، وفاز بالعديد من الجوائز أهمها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير. ويعد فيلم متل قصص الحب ثاني أفلامها الوثائقية الطويلة والذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما.

﻿تقوم ميريام بتدريس السينما في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة. وهي عضو في العديد من اللجان السينمائية، بما في ذلك مؤسسة الدوحة للأفلام، كما أنها عضو مؤسس في منظمة "راويات - أخوات في الفيلم" وهي مجموعة من صانعات الأفلام من العالم العربي والمغتربات.