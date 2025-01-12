محافظ المنوفية: تمويل 52 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية

كشف اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية عن الموافقة على تمويل 52 مشروعا في مجال الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام ،ماعز ،دواجن - تسمين العجول ) ، و مجال مشروعات الميكنة الزراعية ( دشاشة حبوب ، ماكينة رى ، حصادة زراعية ،عزاقة ، ماكينة سيلاج) ، بالإضافة إلى تمويل مشروعات متنوعه ( ونش رفع ، ماكينة تصوير ، فراز لبن ، ماكينة تريكو) .



واكد المحافظ على الاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة ، مشدداً بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.