عمر مرموش يقترب من مانشستر سيتي.. المفاوضات تصل إلى مراحل متقدمة

بات النجم المصري عمر مرموش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، قريبًا من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقًا لتقارير عديدة تؤكد اقتراب حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، وصلت نسبة المفاوضات بين الناديين إلى 73%، مما يشير إلى اقتراب إتمام الصفقة رسميًا.

وأوضح الموقع أن مانشستر سيتي يسعى لتعزيز صفوفه الهجومية عبر التعاقد مع عمر مرموش، الذي قدم أداءً لافتًا هذا الموسم مع فرانكفورت.

فابريزيو رومانو

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن مانشستر سيتي أجرى محادثات رسمية مع إدارة آينتراخت فرانكفورت عقب المباراة الأخيرة للفريق الألماني.

وأشار إلى أن الأجواء كانت إيجابية للغاية، حيث يتوقع النادي الإنجليزي تقديم عرض رسمي في الأيام المقبلة، على أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي الأسبوع القادم.

أداء مرموش وتألقه



يعيش عمر مرموش فترة من التألق مع فرانكفورت، حيث سجل عدة أهداف وصنع فرصًا حاسمة، مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. يُذكر أن القيمة السوقية لمرموش شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا الموسم، لتصل إلى نحو 25 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، وهو ما يعكس تطور مستواه بشكل كبير.

خطوة نحو النجومية



إذا تمت الصفقة بنجاح، فسيكون انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي نقلة نوعية في مسيرته الاحترافية، وسينضم بذلك إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين نجحوا في الوصول إلى أبرز الأندية الأوروبية، ما يعزز مكانته كأحد أبرز المواهب المصرية في القارة العجوز.

مع وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة وتزايد التفاؤل بإتمام الصفقة، يبدو أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد الإعلان الرسمي عن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، في صفقة ستفتح أمامه آفاقًا جديدة في عالم كرة القدم الأوروبية.