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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون العديد من الميداليات بمختلف البطولات

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حصل لاعبوا المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة خلال الثلاثة أشهر الماضية على (126) ميدالية متنوعة منهم (60) ميدالية ذهبية و(41) ميدالية فضية و(25) ميدالية برونزية فى رياضات ( الخماسى الحديث –  الدراجات – الكاراتية –  الكونغ فو–  رفع الأثقال –  القوس والسهم – المصارعة – التجديف ) وذلك خلال مشاركاتهم فى (13) بطولة مختلفة ( عربية – إفريقية – دولية – عالمية ) بالتعاون مع الإتحادات الرياضية المختلفة. 
يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الأبطال الرياضيين وبناء جيل مؤهل علميًا وبدنيًا بالتعاون مع كافة الإتحادات الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها. 

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصرى القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكافة المحافل الرياضية المختلفة.

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