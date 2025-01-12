سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد جاهزية مركز الإغاثة التابع للتضامن بشرق النيل

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف ،مركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بشرق النيل ببني سويف ،للوقوف على جاهزية المركز، والاطمئنان على توافر مهام الإغاثة والإنقاذ من خيام وبطاطين وأسّرة ومطبخ وغيرها من مهام ومكونات المركز ، بجانب التأكد من توافر النسبة المقررة من مستلزمات الإغاثة بالمركز ، والتي يتم توجيهها لمحافظات الجوار "حال الاحتياج لها" والتي تقدر بنحو 25% من إجمالي مستلزمات ومهام الإغاثة بالمركز .

“علام”يتفقد جاهزية مركز الإغاثة التابع للتضامن بشرق النيل ضمن خطة استعدادات فصل الشتاء ببني سويف

ياتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء،والتي تشمل ،المتابعة الميدانية لأعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار،وتفقد جاهزية المواقع المخصصة للإيواء والإغاثة حال حدوث أي طوارئ أو أزمات قد تتعرض لها المحافظة .

رافق السكرتير العام المساعد خلال زيارة المركز كل من : الدكتور رأفت عبدالرحمن السمّان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف،ريهام سيد محمود مسؤول الأزمات والمكتب الفني بالمديرية ومسؤولو المركز .