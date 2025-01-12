رئيس "حماية المستهلك" يصل الفيوم لبحث ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع

وصل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، إلى ديوان عام محافظة الفيوم، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون بين الجهاز والمحافظة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السبع سلع الإستراتيجية.

وكان في استقبال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وجاءت الزيارة بهدف متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وقال ابراهيم السجيني، نتطلع لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لإستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين، والجهود التي قمتم بها ، لاسيما والدعم غير الممسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع .

وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيداُ من الإنضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية .

كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).

ومن جانبه، أكد الأنصاري، حرص المحافظة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مثمناً قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.

كما أكد محافظ الفيوم القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا ، ساهمت في ضبط الأسعار و مراقبة الأسواق وضمان توافر وإتاحة السلع بالأسواق للمواطنين ، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية و التنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارت علي السلع السبع الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين ، وأيضاً متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا .

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ، استكمال جهود الدولة في مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لمزيدا من الإنضباط بما يؤثر علي ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين.

ومن المُقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك ، ومحافظ الفيوم ، بعقد لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة ، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.