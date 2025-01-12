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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير عمان: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد ريادته العربية في كل دورة

سفير سلطنة عمان
سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبد الله بن ناصر الرحبي
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قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة، عبد الله بن ناصر الرحبي، إن معرض القاهرة الدولي  للكتاب 2025 دوراته تجاوزت نصف قرن من الزمن، وهو ما يؤكد ريادته العربية في كل دورة.


وأضاف "الرحبي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 56 للمعرض، أن اختيار عمان ضيف شرف فى هذه الدورة من المعرض، جاء تقديرا لدورها الثقافي المميز، فضلا عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين عمان ومصر.


وتابع: "هذه العلاقات ليست مجرد أواصر تاريخية بل تمتد فى حاضرنا فى مختلف المجالات، وتنطلق مشاركتنا كضيف شرف على الإسهام فى تعزيز الثروة الثقافية العربية".

ر سلطنة عمان بالقاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 الدورة الـ 56 للمعرض