سفير عمان: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد ريادته العربية في كل دورة

قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة، عبد الله بن ناصر الرحبي، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 دوراته تجاوزت نصف قرن من الزمن، وهو ما يؤكد ريادته العربية في كل دورة.



وأضاف "الرحبي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 56 للمعرض، أن اختيار عمان ضيف شرف فى هذه الدورة من المعرض، جاء تقديرا لدورها الثقافي المميز، فضلا عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين عمان ومصر.



وتابع: "هذه العلاقات ليست مجرد أواصر تاريخية بل تمتد فى حاضرنا فى مختلف المجالات، وتنطلق مشاركتنا كضيف شرف على الإسهام فى تعزيز الثروة الثقافية العربية".