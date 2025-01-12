توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمجلس القومي للإعاقة

وقع محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وأوضح الوزير جبران أن الوزارة ملتزمة بموجب هذا البروتوكول بتنظيم ملتقيات توظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، مع إتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم.

كما سيتم الإعلان عن الوظائف وفرص العمل التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى التوعية القانونية حول حقوقهم في التدريب والتشغيل طبقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى التزام "المجلس" بتنفيذ برامج توعوية للقائمين على التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق التعامل المثلى مع مختلف أنواع الإعاقات.

كما ستتم المشاركة مع "الوزارة" في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم في سوق العمل والعائد عليهم، بالإضافة إلى تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة.

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