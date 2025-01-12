تحذيرات من تهديد رسوم ترامب الجمركية المواد الغذائية الأمريكية

حذر خبراء من أن التعريفات المستقبلية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرضها على الواردات الأجنبية؛ قد تجعل أسعار المواد الغذائية أكثر تكلفة والأمريكيين أقل صحة.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية اليوم /الأحد/ أن تعريفات الاستيراد هي نوع من الضرائب المفروضة على المنتجات التي تدخل بلدًا ما، مع الهدف المعتاد المتمثلة في تثبيط الواردات من أجل تشجيع الصناعات المحلية.

وقال بريان كوك المستشار في صناعة الأغذية للمجلة الأمريكية إنه حتى الآن، من المقرر تطبيق تعريفات الاستيراد التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة من معظم البلدان، لكن - بشكل خاص - تلك القادمة من كندا والمكسيك والصين مع اقتراح نسب ضريبية متفاوتة.

ورجح أن تؤدي هذه التعريفات إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة لتشجيع المزيد من الأغذية المزروعة في الولايات المتحدة، لكن سيكون لها التأثير الأولي لجعل بعض المنتجات الغذائية أكثر تكلفة.

وأضاف كوك أنه من بين المنتجات البارزة المستوردة العديد من الفواكه والخضروات وكمية صغيرة من القمح من كل من كندا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذه المنتجات ستكون أكثر تكلفة.

يشار إلى أن تقريرا صادرا عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال عام 2023 كشف عن أن 94 % من المأكولات البحرية المباعة في الولايات المتحدة خلال عام 2018 تم استيرادها من الخارج، إلى جانب 55 % من الفواكه الطازجة و32 % من الخضروات الطازجة.