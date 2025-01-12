إحالة عاطل إلى الجنايات بتهمة الاتجار في الهيروين بروض الفرج

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطه بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري وذخيرة بمنطقة روض الفرج.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط "م. ص"، 33 عامًا، عاطل، بحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم روض الفرج.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمخدرات، وتحديدًا مخدر الهيروين.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على 15 لفافة من مخدر الهيروين، وميزان رقمي، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة من ذات العيار.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليُحال لاحقًا إلى النيابة التي قررت إحالته إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.