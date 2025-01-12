وزير الثقافة: قطر ورومانيا ضيفي شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57

أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 عن إعلان دولة قطر ودولة رومانيا كدولتي ضيفي الشرف للدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 والتي تعد هي المرة الأولى في تاريخ المعرض أن تحل دولتين كضيفي شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد هنو خلال المؤتمر الذي انطلق صباح اليوم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وذلك بحضور سفراء الدولى العربية والأجنبية عن العديد من المبادرات التي تقام لأول مرة في المعرض ومنها تعزيز الرقمنة وإطلاق مبادرة المليون كتاب هديتنا لمصر ولكل المصريين حيث يشارك فيها كل قطاعات وزارة الثقافة ومنها الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للترجمة، هذا بالإضافة إلى إطلاق برامج الذكاء الاصطناعي والإجابة الذكية

ومشاركة العديد من المبادرات الوطنية التي تعكس رؤية مصر 2030.



وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك تحت شعار "اقرا في البدء كان الكلمة "بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب.



ويأتي المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السياسي ويتضمن المؤتمر الاعلان عن تفاصيل الدورة ال 56 والاعلان عن دولة ضيف الشرف في الدورة القادمة.