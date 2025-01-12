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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بالكيلو 73 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 73 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في إنحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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