غدا.. مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن لبنان

يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي غدا /الاثنين/ جلسة مشاورات مغلقة بشأن لبنان، فيما تقدم المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس بلاسخارت، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان - بيير لاكروا، طلب إحاطة عن الأوضاع الراهنة.



وأشار بيان لمجلس الأمن إلى أن فرنسا طلبت عقد جلسة بشأن لبنان؛ للوقوف على التطورات الراهنة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان قبل انتهاء مهلة الـ 60 يوما المحددة في الاتفاق المتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب الخط الأزرق، وبالتوازي مع ذلك، نشر القوات المسلحة اللبنانية في مواقع تقع جنوب نهر "الليطاني".

وأوضح البيان أنه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، دخل اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بعد أكثر من 13 شهرًا من الأعمال العدائية التي شاركت فيها إسرائيل وحزب الله بشكل أساسي.