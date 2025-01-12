باكستان تحتضن حرمًا جامعيًا لجامعة الأزهر لتعزيز التعاون التعليمي والثقافي

التقى اليوم وزير التعليم والتدريب المهني الفيدرالي الباكستاني الدكتور خالد مقبول صديقي بوفد رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية المصرية لتعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين باكستان ومصر.

حضر اللقاء وزير التعليم الباكستاني السيد محي الدين أحمد واني وسفير مصر لدى باكستان الدكتور إيهاب محمد عبد الحميد حسن.

في بداية الاجتماع أكد الوزير خالد مقبول صديقي على عمق العلاقات الإسلامية والثقافية التي تربط باكستان ومصر مشيرًا إلى التاريخ العريق والحضارة الغنية التي تجمع بين البلدين وعبرعن تقديره الكبير لجامعة الأزهر ودورها المهم في العالم الإسلامي موضحًا أنه يتطلع لزيارة هذا المركز التعليمي الرائد.

وخلال المناقشات تطرق الوزير إلى المؤتمر الدولي للفتيات والذي يعقد في باكستان يومي 11 و12 يناير مشيدًا بالمبادرات التي تتخذها الدول الإسلامية لتعزيز تعليم الفتيات.

وأكد أن الإسلام يدعو لتعليم الجميع رجالاً ونساءً وأن حكومة باكستان تضع أولوية كبيرة لضمان حصول الفتيات على فرص تعليم متساوية.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال مؤكدًا أن تعليم المرأة يمثل حجر الزاوية لبناء مجتمع تقدمي ومثقف.

من جانبه أعرب فضيلة الدكتور نظير محمد عياد عن شكره للحفاوة التي لقيها الوفد المصري مؤكدًا أن جامعة الأزهر ستنشئ حرمًا جامعيًا لها في باكستان.

وأشار إلى أهمية تعلم اللغة العربية لفهم التعاليم الإسلامية الصحيحة لافتًا إلى التزام جامعة الأزهر بدعم تعليم المرأة وأوضح أن الجامعة تضم أكثر من 40% من الطالبات وأن إنشاء الحرم الجامعي في باكستان سيسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين.

كما دعا باكستان إلى إرسال علمائها إلى مصر للاستفادة من خبرات وتجارب واحدة من أقدم المؤسسات التعليمية في العالم.

أكد وزير التعليم الباكستاني أن الوزارة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة لإنشاء حرم جامعة الأزهر في باكستان. وأشار إلى دعوة أكثر من 2000 طالبة من مختلف الكليات والجامعات لحضور المؤتمر الدولي للفتيات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز تعليم النساء.

وأضاف الوزير أن المدارس الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدأت بالفعل تدريس اللغة العربية لتعزيز فهم التعاليم الإسلامية الحقيقية.

كما يعد إنشاء حرم جامعة الأزهر في باكستان خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين باكستان ومصر مما سيسهم في نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة وتعزيز الفرص التعليمية للمرأة وبناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا.

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