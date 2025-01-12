ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"جلس بجوار جثتها وبكى".. تفاصيل صادمة في جريمة قتل عامل لزوجته بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، إلى اقوال شهود العيان حول قيام عامل بقتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس.

وقال الشهود: إن المتهم يعاني من مرض نفسي ويعمل “بواب” بإحدي العقارات ويوم الواقعة وجدوا  أصوات نواح، وبكاء وصرخات ليفاجئوا بأن المتهم قتل زوجته أثناء تناولها وجبة الإفطار عقب اذان المغرب.

وأضاف الشهود، أن المتهم جلس بجوار جثة زوجته ممسكا بالسلاح ويبكي عليها ويهذي بكلمات غير مفهومة.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

احدي العقارات أذان المغرب إرتكاب الواقعة أجهزة الأمن القاهرة الكلية القبض علي المتهم النيابة العامة بسبب خلافات بسبب خلافات اسرية بشار خلافات أسرية دائرة القسم شرطة عين شمس شرق القاهرة الكلية قتل ربة منزل قسم شرطة عين شمس مقتل ربة منزل على يد زوجها مقتل ربة منزل نشوب مشاجرة