"جلس بجوار جثتها وبكى".. تفاصيل صادمة في جريمة قتل عامل لزوجته بعين شمس

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، إلى اقوال شهود العيان حول قيام عامل بقتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس.

وقال الشهود: إن المتهم يعاني من مرض نفسي ويعمل “بواب” بإحدي العقارات ويوم الواقعة وجدوا أصوات نواح، وبكاء وصرخات ليفاجئوا بأن المتهم قتل زوجته أثناء تناولها وجبة الإفطار عقب اذان المغرب.

وأضاف الشهود، أن المتهم جلس بجوار جثة زوجته ممسكا بالسلاح ويبكي عليها ويهذي بكلمات غير مفهومة.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.