اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أقامت وزارة الثقافة مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن المؤتمر الإعلان لأول مرة عن «ضيفي شرف» المعرض لدورتي 2026 و2027م، وإطلاق «مبادرة جديدة» ضمن فعاليات المعرض، بمناسبة حلول سلطنة عمان، ضيف شرف المعرض هذا العام.

ومن المقرر حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية.

كما ستشهد فعاليات -المؤتمر الصحفي- حضورممثلي الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض.