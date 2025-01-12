مصرع شخص وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم بالقاهرة

لقي أحد الأشخاص مصرعه، بينما أصيب 4 أخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل بالحي المتميز بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بالحي المتميز ببدر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وربع نقل مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 4 اخرين، جري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.