بالصور.. صيانة طلمبات جميع محطات معالجة الصرف الصحي بمدن القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن متابعة أعمال الصيانة بجميع محطات الرفع ومعالجة الصرف الصحي بمدن القناة: السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك للحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي واستمرارها في العمل بكفاءة وبكاملة طاقته الإنتاجية، والتأكيد من صلاحية المولدات وطفايات الحريق، وأتباع تعليمات التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية.

صيانة طلمبات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي في مدن القناة

بالصور.. صيانة طلمبات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي في مدن القناة

وأكد، في بيان له، أنه جرى الانتهاء من اصلاح طلمبة رقم 1 بمحطة رفع صرف صحي رقم 5، وذلك بعد خروجها من البيارة وعمل الصانة الكاملة وتنزيلها والتشغيل بمعاونة الورشة الفنية بالشركة، وإصلاح طلمبة رقم 2 بمحطة رفع رقم 5، وإصلاح الطلمبة رقم 1 بمحطة رفع صرف صحي رقم 8 بعد خروجها من البيارة وعمل الصيانة، وإصلاح طلمبة بخط السيب النهائي بمحطة معالجة فنارة، والانتهاء من صيانة محبس طرد طلمبة 4 لمحطة رفع أبوعطوة.

وشدد أنه يتابع بصفه مستمرة أعمال الصيانة التي تتم لطلمبات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، منها محطة مياه كومباكت سرابيوم، وسرابيوم المرشحة، ومحطة عدلو، وهاويس سرابيوم، ومتابعة أعمال صيانة محطة رفع صرف صحي جمال عبد الناصر، ورفع صرف صحي 1، ورفع صرف صحي رقم 2، ومحطة رفع صرف صحي الخفاجات.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي والتي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والمُخلفات والمواد الصلبة، لافتا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل علي مدار الساعة في أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي.

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