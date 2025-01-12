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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
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يقدم لكم موقع "البوابة نيوز" بثا مباشرا لمؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويبدأ المؤتمر في تمام الساعة 11 ظهرًا، ويتضمن الإعلان لأول مرة عن «ضيفي شرف» المعرض لدورتي 2026 و2027، كما يتضمن المؤتمر إطلاق «مبادرة جديدة» ضمن فعاليات المعرض.

تقام الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، بدأ في عام 1969، آنذاك كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة، الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، لهذا احتفلت دورة 2008 بالقلماوي باعتبارها شخصية العام، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وخلال الدورة السابقة (55) زار المعرض حوالي 4.785.539 زائر.

 

https://www.youtube.com/live/6h3A_ElAVT4?si=Chjv-HXjY0HNBteu

تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب المسرح الصغير دار الأوبرا المصرية الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب