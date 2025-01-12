بالصور.. انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك تحت شعار "اقرا في البدء كان الكلمة "، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب.

ويأتي المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السياسي، ويتضمن المؤتمر الاعلان عن تفاصيل الدورة ال 56 والإعلان عن دولة ضيف الشرف في الدورة القادمة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، واعقبة كلمة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب والذي رحب بالضيوف من سفراء الدول العربية والغربية والدكتور أحمد فؤاد هنو ويز الثقافة مقدما الشكر له علة دعمه لهذه الدورة ، ووجه الشكر لجميع الالعاملين في تلك الدورة حتى تخرج بالشكل الأمثل.

كما لفت "رئيس هيئة الكتاب" الا البرنامج الثقافي والفكري المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي سيشهد العديد من المبادرات خلال أيام المعرض مثل الاحتفال بالايام الثقافية لمختلف الدول وللاحتفاء بالشعر والشعراء وبعصةالادباء والكتاب والمفكرين الذين تم اصدار أعمالهم الكاملة بالمعرض، مؤكدا أن دورة هذا العام ستكون بمثابة مهرجان دولى كبير ، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية التي سيتم تقديمها خلال أيام المعرض.

وأعقب كلمته عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات بين مصر وعمان.