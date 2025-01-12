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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل بتهمة الترويج لبيع قطع آثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس عامل لقيامه بالترويج لبيع قطع آثرية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة العامة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع قطع آثرية عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالت أكتوبر، وبمواجهته أقر بأرتكابه الواقعة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مادية،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم واحالته لجهات التحقيق.

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