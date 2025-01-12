حبس عامل بتهمة الترويج لبيع قطع آثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس عامل لقيامه بالترويج لبيع قطع آثرية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة العامة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع قطع آثرية عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالت أكتوبر، وبمواجهته أقر بأرتكابه الواقعة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم واحالته لجهات التحقيق.