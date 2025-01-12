في ذكرى رحيل كريمة مختار.. محطات بين الفن والإنسانية

تحل اليوم الموافق 12 يناير، ذكرى رحيل الفنانة القديرة كريمة مختار، والتي قدمت علامات فارقة في دور الأم في تاريخ الفن المصري والعربي.

البداية

درست الفنانة كريمة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت من الإذاعة في البرنامج الإذاعي الأشهر مع بابا شارو، وكان رفض عائلتها عائق للإلتحاق بالسينما في البداية، وظلت لسنوات طويلة تكتفي بالعمل الإذاعي.

الانطلاقة الفنية

بعد زواج الفنانة كريمة مختار من المخرج الكبير نور الدمرداش، قدمت عدد كبير من الشخصيات الفنية بدور الأم، وهو كان الأشهر لها، وتركت بصمات وعلامات كبيرة من خلال أدائها الإستثنائي في مسيرتها الفنية لدور الأم.

جسدت الكوميدي والتراجيدي

نجحت الفنانة كريمة مختار بإبراز قدراتها التمثيلية، رغم تجسيدها لدور الأم معظم الوقت، إلا أنها كانت تتناغم بذكاء شديد في الأداء، تاره بين الكوميديا وتاره أخرى بين التراجيديا، وقدمت أيضاً كوميديا التفاعل مع الجمهور، من خلال المسرح.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة كريمة مختار عدد كبير من الأدوار، ويظل دورها في فيلم " الحفيد" أحد أهم العلامات خلال تاريخها الفني، وأيضاً من خلال فيلم "رجل فقد عقله" والتي نجحت من خلاله بشكل كبير، ومسلسل يتربى في عزو"، مع الفنان القدير يحيى الفخراني، بعد أن شكلا ثنائية فنية حققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم العربي، وعلى مستوى المسرح قدمت مسرحية "العيال كبرت"، والذي يعد أيقونة مسرحية حتى وقتنا الحالي، وظورها الاستثنائي بفيلم "ساعة ونص"، والذي ترك الكثير من الأثر رغم قلة المشاهد.