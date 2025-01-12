أطعمة عيد الغطاس.. القصب والبرتقال رموز للنقاء والنمو الروحي

يعد القلقاس الطبق الرئيسي على مائدة عيد الغطاس المجيد، وتحتل بعض الأطعمة الأخرى مكانة خاصة في احتفالات هذا العيد لدى الأقباط، حيث تحمل رموزًا ودلالات روحية ترتبط بمعاني المعمودية والنقاء والتجديد.





1-القصب:

يعتبر القصب من الأطعمة الأساسية المرتبطة بعيد الغطاس.

المزية الروحية : يرمز القصب إلى النمو الروحي والاستقامة، حيث ينمو بشكل عمودي، مما يعكس حياة الاستقامة التي يدعو إليها السيد المسيح.

الماء الحلو داخله يشير إلى النعمة الإلهية المخفية داخل الإنسان المؤمن.

كما أن تقطيع القصب واستخراج العصير منه يرمز إلى طهارة القلب والخلاص.





2-البرتقال و اليوسفي :

تعد ثمار البرتقال واليوسفي من الفواكه التي تُزين مائدة عيد الغطاس.

الرمزية الروحية: شكلها الدائري يرمز إلى الكمال والأبدية، مما يعكس ارتباطها بالحياة الأبدية التي وُعد بها المؤمنون.

اللون البرتقالي : يرمز إلى الفرح والنور، وهي معانٍ ترتبط بحدث معمودية السيد المسيح كإعلان للنور الإلهي.

3-الفجل :

الفجل من الأطعمة التي يتناولها البعض في عيد الغطاس.

الرمزية الروحية : يرمز إلى حياة النقاء والبساطة، حيث يرتبط بطهارة القلب والابتعاد عن التعقيدات.





الاحتفال بالاطعمة في عيد الغطاس :

يتحول إعداد هذه الأطعمة إلى طقس اجتماعي وروحي، حيث تجتمع الأسر القبطية لتناولها في أجواء من المحبة والفرح.

وتحمل هذه العادات رمزية خاصة تجمع بين التأمل الروحي والاستمتاع بالعادات التراثية التي توارثتها الأجيال.

بهذا، تصبح مائدة عيد الغطاس أكثر من مجرد طعام، بل وسيلة للاحتفال بمعاني العيد والتأكيد على أهمية النقاء والتجديد الروحي في حياة كل مؤمن.