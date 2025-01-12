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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل ينهي حياة شاب طعنا في مشاجرة وسط الشارع بالطالبية

أرشيفية
أرشيفية
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أقدم عاطل علي إنهاء حياة شاب طعاً بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة الطالبية في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنوشب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "سالم" 25 سنة، عاطل، و"مصطفي" 22 سنة، كهربائي، بسبب خلافات سابقة، قام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الاقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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