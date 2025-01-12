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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن عام لفتاة في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة فتاة  بالسجن عام لممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذة من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب .
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام فتاة بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطها وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه فنيًّا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط

وبمواجهة المتهمة اعترفت بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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