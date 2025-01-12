خلال فصل الشتاء.. تعرف على أجمل الشواطئ لقضاء عطلات مميزة

أصبحت الشواطئ وجهة مفضلة للسفر خلال فصل الشتاء خاصة في دول مثل آيسلندا النرويج وألمانيا حيث يقضي الزوار عطلات رائعة وسط مناظر طبيعية ساحرة ووفقًا لتقرير نشرته شبكة يورونيوز اليوم الأحد حيث شهدت أوروبا في عام 2024 صيفًا حارًا بشكل قياسي ما دفع العديد من المصطافين إلى تأجيل رحلاتهم إلى فصل الشتاء للاستمتاع بأجواء أكثر برودة.

والاتجاه نحو الرحلات الباردة أعاد إحياء شعبية الشواطئ كمقاصد شتوية سواء لتجربة السباحة في المياه الباردة أو لمغامرات ركوب الأمواج من خلال وجهات شاطئية شتوية مميزةوالتى تتمثل فى الاتى:

1-شاطئ ستوكسنيس آيسلندا: يتميز برماله السوداء التي تتباين مع الجليد المتناثر والجبال المغطاة بالثلوج مما يجعله وجهة مثالية لعشاق التصوير بسبب طبيعته السريالية.

2- شاطئ موسكينيسوي بالنرويج: وجهة هادئة لا يمكن الوصول إليها إلا سيرًا على الأقدام مما يجعلها مثالية للتخييم بعيدًا عن الحشود. هنا، يمكن الاستمتاع بإشعال النار وسط الطبيعة البكر.

3- شاطئ داونينجز أيرلندا: يتميز بمياهه الصافية وحصوله على العلم الأزرق مما يجعله مثاليًا لتجربة الغمر في الماء البارد كما يوفر مشاهد خلابة لغروب الشمس خلف جبال ديريفيج.

4-البحيرة العظمى النرويج: تقدم تجربة فريدة في فصل الشتاء تجمع بين الاسترخاء في أحواض الاستحمام الساخنة والساونا، مع إمكانية الغطس في المياه الجليدية.

5-جزيرة لانجيوج ألمانيا: تمتد شواطئها على 14 كيلومترًا، وتتميز بمناظرها البرية وكثبانها الرملية المغطاة بالثلوج التي تعد مكانًا مثاليًا لمراقبة الطيور النادرة.

6-شاطئ كاسكايس البرتغال: مقصد شهير لركوب الأمواج بفضل أمواجه الضخمة القادمة من المحيط الأطلسي حيث يمكن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي نحتتها الرياح.

7-شاطئ هيدينسي ألمانيا: معروف بجمال بحر البلطيق خلال الشتاء، ويتميز بغاباته القديمة ومستنقعاته المالحة وهو وجهة ملهمة للفنانين والمصورين.

8-شاطئ نوجاليس لا بالما: يتميز برماله السوداء وأمواجه البيضاء المتلاطمة ويعد نقطة انطلاق رائعة للمشي عبر المناظر البركانية الخلابة.

9-خليج كومبتون المملكة المتحدة: وجهة مثالية لصائدي الحفريات، حيث يجذبهم خلال أشهر الشتاء للبحث عن الكنوز الجيولوجية.

10-شاطئ كومبورتا البرتغال: يتميز بمساحاته الرملية الذهبية وأشجار الصنوبر، مما يجعله ملاذًا هادئًا في فصل الشتاء.

11-شاطئ فيلامورا البرتغال: يتميز بدرجات حرارة معتدلة تصل إلى 20 درجة مئوية خلال الشتاء، ويعد مكانًا مثاليًا للتنزه على الكورنيش والاستمتاع بمشاهدة اليخوت الفاخرة في مارينا فيلامورا.

مع هذه الوجهات المتنوعة باتت الشواطئ الشتوية خيارًا مثاليًا للباحثين عن مغامرات جديدة أو الاسترخاء في أحضان الطبيعة خلال فصل الشتاء.