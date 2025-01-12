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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

46.565 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الأحد/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46 ألفا و565 شخصا؛ أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109 آلاف و660 شخصا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينياوإصابة 89 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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