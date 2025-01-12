قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة في حيازة أسلحة نارية ،وسرقة المواطنين بالاكراه، والاتجار في المواد المخدرة .
وكان قسم شرطة المرج ،تلقي معلومات تفيد قيام 3 متهمين بترويج المخدر المخدرة وحيازة أسلحة نارية .
وبعمل التحريات اللازمة ،وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،ضبط عنصرين إجراميين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى مخدرات وسلاح نارى ، سرقة بالإكراه وضبط مسجل خطر لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وإرتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ،
وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما 3بندقية آلية عدد من الطلقات لذات العيار كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش
بانجو ، هيروين .
واعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وسرقة المواطنين بالاكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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المشدد 15سنة لتشكيل عصابي في حيازة أسلحة نارية بالمرج
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة في حيازة أسلحة نارية ،وسرقة المواطنين بالاكراه، والاتجار في المواد المخدرة .