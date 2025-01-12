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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15سنة لتشكيل عصابي في حيازة أسلحة نارية بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة في حيازة  أسلحة نارية ،وسرقة المواطنين بالاكراه، والاتجار في المواد المخدرة .
وكان قسم شرطة المرج ،تلقي معلومات تفيد قيام 3 متهمين بترويج المخدر المخدرة وحيازة أسلحة نارية .
وبعمل التحريات اللازمة ،وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة  ،ضبط عنصرين إجراميين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى مخدرات وسلاح نارى ، سرقة بالإكراه وضبط مسجل خطر  لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وإرتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ،
وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما 3بندقية آلية  عدد من الطلقات لذات العيار  كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش 
بانجو ، هيروين .
واعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وسرقة المواطنين بالاكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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