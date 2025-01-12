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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة: النشاط البدني المعتدل يعزز طول العمر ويبطئ الشيخوخة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت دراسة حديثة قام بها فريق من الباحثون بجامعة صون يات-صن الصينية أن النشاط البدني المعتدل يرتبط إيجابيًا بطول العمر مقارنة بالمستويات المنخفضة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا .

شملت الدراسة 20,924 مشاركًا تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من بنك قوانغتشو الحيوي للدراسات الجماعية واعتمد الباحثون على استبيانات لتقييم مستويات النشاط البدني والسلوك الخامل للمشاركين وخلصوا إلى أن النشاط البدني المعتدل يرتبط إيجابيًا بطول العمر مقارنة بالمستويات المنخفضة كما بينت الدراسة أن تواتر ومدة وشدة النشاط البدني المعتدل تساهم بشكل كبير في تعزيز احتمالية العيش لفترة أطول.

وأظهرت الدراسة أن النشاط البدني القوي قد لا يوفر نفس الفوائد بل يرتبط أحيانًا بآثار سلبية فعند تحليل العلاقة بين النشاط البدني والشيخوخة المتسارعة وجد الباحثون أن زيادة وتيرة النشاط البدني المعتدل تقلل من خطر الشيخوخة المبكرة بما يزيد عن خمس سنوات على النقيض وارتبطت فترات طويلة من النشاط البدني القوي بزيادة خطر الشيخوخة المبكرة لنفس المدة.

وأكدت الدراسة على الفوائد الوقائية للنشاط البدني المعتدل في إبطاء الشيخوخة وتعزيز طول العمر، بينما يرتبط السلوك الخامل بتسريع عملية الشيخوخة.

دراسة حديثة جامعة صون يات النشاط البدني النشاط البدني المعتدل يرتبط إيجابي ا بطول العمر مقارنة بالمستويات المنخفضة خطر الشيخوخة المبكرة