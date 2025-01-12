وزيرة الخارجية الألمانية تصل الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع حول سوريا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع حول سوريا,

ويلتقي وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي،نظيره السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا في «الرياض».

ويعقد وزراء خارجية عرب وأوروبيون اجتماعًا اليوم، في المملكة العربية السعودية، لمناقشة العملية الانتقالية في سوريا، وتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري، وتخفيف العقوبات.

ويُشارك في الاجتماع الوزاري الدولي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ومن المقرر أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس المحادثات للتركيز على دعم الإدارة السورية الجديدة، وملف العقوبات على سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ومن المتوقع أن يشارك إلى جانب الوزراء المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.