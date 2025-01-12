تفاصيل مصرع سيدة دهسا تحت عجلات دراجة بخارية ببولاق الدكرور

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا في مصرع سيدة اثر اصطدامها بدراجة بخارية بمنطقة بولاق الدكرور.

وصرحت بدفن جثمانها عقب إجراء المعاينة التصويرية والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها إذ تبين أنه نتيجة نزيف داخلي وكسر بالجمجمة بسبب الاصطدام، وأمرت بحبس قائد الدراجة المتسبب في الحادث ٤ أيام على ذمة التحقيقات، التحفظ على الدراجة البخارية المتسببة في الحادث.

سرعة جنونية

وافادت اقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، أن سائق الدراجة البخارية كان يسير بسرعة جنونية وكاد أن يصطدم بالمارة، وفجأة ظهرت سيدة مسنة إمامه فقام بالاصطدام بها مما أدى إلى ارتفاعها في الهواء وما لبثت حتى سقطت على الاسفلت.

وكشفت التحقيقات، وبيان الاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، أن الدراجة البخارية كان يقودها مراهق يدعى "أحمد، ر" ويبلغ من العمر 15 سنة، بسرعة جنونية اصطدم بسيدة تدعى "عافية، م" وتبلغ من العمر 60 سنة، ربة منزل، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

دراجة بخارية تدهس سيدة

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم اسفر عن سقوط ضحايا بمحيط القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن دراجة بخارية اصطدمت لسيدة مسنه مما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم التحفظ على السائق والدراجة البخارية المتسببة في الحادث، وتم نقل جثمان السيدة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وايداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



