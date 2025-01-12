سكرتير عام بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب

ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور عامر نصر مدير المركز، هيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من أعضاء المجلس من مديري الشؤون القانونية والمالية بالديوان العام.

ناقش الاجتماع سير العمل بالمركز واعتماد التوصيات المتعلقة بخطة تطوير الأداء ومنظومة العمل، بجانب استعراض التقرير الإداري والمالي للمركز عن شهر ديسمبر 2024، بجانب مناقشة سبل وآليات تحسين برامج التدريب بالمركز، ودعمه بأحهزة ومستلزمات فنية وتقنية لتعزيز منظومة ومستوى الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الدورات التدريبية.