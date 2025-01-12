الدفاع المدنى بغزة: استشهاد أكثر من 70 طفلا خلال الأيام الخمسة الماضية

أعلن الدفاع المدني في غزة ، اليوم الأحد، عن استشهاد أكثر من 70 طفلًا في الأيام الخمسة الماضية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الدفاع المدني إلى أن القصف الإسرائيلي على القطاع قد تصاعد بشكل كبير مع بداية العام الحالي، حيث استهدف المدارس التي تأوي النازحين، بالإضافة إلى وقوع العديد من الضحايا من الأطفال.

يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مكثف وغير مسبوق، حيث يتم القصف جوًا وبرًا وبحرًا، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. ولم يتمكن فرق الإنقاذ من انتشال آلاف الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف والخطورة الشديدة في الوضع الميداني.

تستمر الأوضاع الإنسانية في غزة في التدهور بشكل كارثي، في ظل حصار خانق وقيود شديدة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية، مما يزيد من معاناة السكان. مع دخول الحرب عامها الثاني، تتفاقم الأزمة الإنسانية ويستمر الدمار الشامل في جميع مناحي الحياة.