طلب إحاطة لتأجيل تطبيق "البكالوريا" بديل الثانوية العامة

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار عاجل بتأجيل تطبيق ما أعلنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد تطبيق نظام بديل الثانوية العامة " البكالوريا المصرية لطلاب الصف الأول الثانوى، المقرر تطبيقها العام الدراسى المقبل إلا بعد اجراء حوار مجتمعى موسع يشارك فيه الطلاب واولياء امورهم واساتذة كليات التربية والاداب ودار العلوم وكلية اللغة العربية وخبراء التربية والتعليم واللجان البرلمانية المختصة بمجلسى النواب والشيوخ.



وتساءل " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلاً : هل المنظومة التعليمية الحالية بتعدد مشكلاتها قادرة على تطبيق هذا النظام الجديد ؟ كيف يخرج الوزير فجأة ويعلن عن هذا النظام الجديد ؟ وهل هذا النظام قادر على مواجهة مشكلات الدروس الخصوصية والعجز الصارخ فى أعداد المعلمين ؟ وهل هناك قدرة وكفاءة لدى المعلمين على تطبيق هذا النظام ؟.



وأكد النائب أشرف أمين أنه لا توجد استراتيجية محددة وواضحة المعالم لمرحلة التعليم قبل الجامعى التى اصبحت فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى عبارة عن حقل تجارب لدى جميع الوزراء الذين يتولون هذا المنصب، مؤكداً أن غالبية ما أعلن عنه الوزير من اجراءات لعودة الانضباط داخل العملية التعليمية لم يحدث فلايزال هناك مشكلات مزمنة فى العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بأزمة العجز الصارخ فى أعداد المعلمين أو ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشار السناتر التعليمية أو الغياب داخل مختلف المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى مطالباً بوضع استراتيجية محددة لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى مع ايجاد حلول جذرية لجميع الأزمات والتحديات والمشكلات التعليمية قبل الحديث عن أى نظام تعليمى جديد لأن أى نظام جديد لم ينجح مع وجود مثل هذه الأزمات والمشكلات المزمنة.