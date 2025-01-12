الفن السابع يصل إلى المناطق النائية في تونس.. "سينما تدور" تضيء شاشات جديدة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الفن السابع يصل إلى المناطق النائية في تونس.. "سينما تدور" تُضيء شاشات جديدة".

وقال التقرير: "بينما يذهب الناس عادة إلى دور السينما لمشاهدة الأفلام هناك مبادرة في تونس تجلب السينما إلى الجمهور، وذلك من خلال مبادرة سينما تدور التي تحمل معها الشاشة الفضية وتسافر عبر السيارات إلى المجتمعات التونسية النائية التي لا تستطيع الوصول بسهولة إلى السينما أو تلتحم بالمشهد الثقافية في البلاد، إذ أن بعض المسؤولين يضطرون للسفر حتى 90 كيلو مترا للوصول إلى دار السينما في بعض المناطق".

وأضاف: "إلى جانب عرض الأفلام فقط، تهدف هذه السينما الجوالة إلى إلهام الشباب بالفن السابع وإبداعاته وأحضر المنظمون رياضيين وشخصيات معروفة، لتشجيع الأطفال على مطاردة أحلامهم التي لا حدود لها".